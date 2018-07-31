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Воспитатель детсада в Выборге получила условный срок

31.07.2018 10:25

Sud Molotok VesiВоспитателю одного из выборгских детских садов вынесен обвинительный приговор. Как нам сообщили в городской прокуратуре, женщину судили по статье "оказание услуг, имеющих отношение к детям до шести лет и не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре 2017 года воспитатель детского сада оставила малолетнего ребенка в помещении группы без присмотра, в результате чего девочка сорвалась со ступени спортивного комплекса и получила повреждения в виде закрытого перелома. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Подсудимая своей вины не признала, тем не менее суд счел ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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