► Выборгский суд вынес приговор "черному" риэлтору

26.07.2018 14:04

Приговор одному из «чёрных» риэлторов, орудовавших в Петербурге и Ленобласти, вынес Выборгский городской суд. На судебное заседание Дмитрия Блохина доставили из тюрьмы, где он с 2011 года отбывает наказание за убийство и два мошенничества. В аналогичных преступлениях Блохина обвиняли и в этот раз...