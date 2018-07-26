► Выборгский суд вынес приговор "черному" риэлтору
Приговор одному из «чёрных» риэлторов, орудовавших в Петербурге и Ленобласти, вынес Выборгский городской суд. На судебное заседание Дмитрия Блохина доставили из тюрьмы, где он с 2011 года отбывает наказание за убийство и два мошенничества. В аналогичных преступлениях Блохина обвиняли и в этот раз...
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