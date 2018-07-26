Три года колонии дали жителю Выборга за грамм амфетамина

26.07.2018 09:55

25 июля Выборгский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Выборга. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта психотропных веществ, совершенные в крупном размере). Речь идет о приобретенном им психотропном веществе амфетамин массой 1,36 гр. Ранее мужчина уже был судим за умышленные тяжкие преступления. С учетом этого отягчающего обстоятельства суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.