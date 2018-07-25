Нетрезвая пенсионерка сообщила о бомбе, заложенной на ЛАЭС

25.07.2018 10:52

Пожилая петербурженка в состоянии алкогольного опьянения решила поиграть в телефонного террориста и сообщила спасателям о якобы заложенной на Ленинградской атомной станции бомбе. Об этом сообщила Фонтанка.ру.

24 июля пенсионерка позвонила с мобильного телефона на номер «112» и сообщила оператору о предстоящем взрыве на атомной станции. Туда тут же отправились с проверкой соответствующие службы. Осмотр не выявил ничего опасного.

Правоохранители довольно быстро вычислили 62-летнюю правонарушительницу. У женщины, проживающей в Красногвардейском районе, оказались налицо признаки психического расстройства, и ее пришлось госпитализировать.