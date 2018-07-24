Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка в лагере "Зеркальный"

24.07.2018 09:41

23 июля 2018 года в средствах массовой информации появилась информация о том, что из лагеря «Зеркальный» в Выборгском районе был срочно госпитализирован 12-летний мальчик с тяжелейшей черепно-мозговой травмой.

По указанию руководства Следственного управления СК РФ по Ленинградской области организовано проведение доследственной проверки указанного сообщения. В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа, проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.