Житель Выборга приговорен к обязательным работам за "грабеж на спор"

19.07.2018 10:18

Выборжец открыто похитил из салона сотовой связи два смартфона, после чего выбросил гаджеты в урну для мусора. Странный поступок 34-летний мужчина совершил на спор, сообщили нам в Выборгской городской прокуратуре.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Суд установил, что подсудимый, предварительно поспорив со своим другом, пришел в один из городских салонов сотовой связи, попросил у продавца для ознакомления два мобильных телефона на общую сумму почти 68 тысяч рублей и покинул помещение салона, не отреагировав на требование сотрудника салона вернуть похищенное. Затем злоумышленник направился в сторону железнодорожного вокзала, где выбросил мобильные телефоны в урну.

Выборгский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.