► Под Выборгом ищут пропавшую еще в марте женщину

18.07.2018 09:42

В Выборгском районе - в окрестностях Большого Поля ищут молодую женщину. Следствие не исключает, что она была убита.

Материал о пропаже без вести 23-летней жительницы поселка Селезнёво поступил в апреле. В ходе проверки установлено, что ещё в начале марта она гостила у своего знакомого в поселке Большое Поле. По версии следствия, между мужчиной и двумя женщинами возник конфликт на любовной почве. В результате гостья покинула дом ночью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»...