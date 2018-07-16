За несоблюдение субординации житель Выборга заплатит крупный штраф

16.07.2018 10:12

За нецензурную брань житель Выборга приговорен мировым судьей к административному штрафу в размере 4 500 рублей. Как сообщили нам в городской прокуратуре, "производственный" инцидент произошел в мае на Выборгском комбинате хлебопродуктов. Сторож предприятия в ходе возникшего конфликта с представителями работодателя оскорбил последних в нецензурной форме. В ответ потерпевшие обратились в прокуратуру. Выборгским городским прокурором были возбуждены три дела по статье КоАП РФ "оскорбление". Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1500 рублей за каждое правонарушение.