За несоблюдение субординации житель Выборга заплатит крупный штраф
За нецензурную брань житель Выборга приговорен мировым судьей к административному штрафу в размере 4 500 рублей. Как сообщили нам в городской прокуратуре, "производственный" инцидент произошел в мае на Выборгском комбинате хлебопродуктов. Сторож предприятия в ходе возникшего конфликта с представителями работодателя оскорбил последних в нецензурной форме. В ответ потерпевшие обратились в прокуратуру. Выборгским городским прокурором были возбуждены три дела по статье КоАП РФ "оскорбление". Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1500 рублей за каждое правонарушение.
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