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В Выборге зам. начальника цеха, по вине которого пострадал рабочий, пойдёт под суд

05.07.2018 09:58

Sledstvenniy Komitet800x600Следственным отделом по городу Выборгу завершено расследование уголовное дела в отношении заместителя начальника дробильно-сортировочного цеха ООО «Выборгское карьероуправление». Он обвиняется по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда".
Как сообщается на сайте областного следственного управления, ЧП произошло в ноябре 2017 года. Зам. начальника дробильно-сортировочного цеха и его подчиненные находились на территории промышленной площадки. Достоверно зная о том, что демонтаж электродвигателя дробильно-сортировочной установки и замена болтов на натяжной плите должны производиться с совместным применением автокрана и автовышки, обвиняемый дал устное указание двум рабочим-дробильщикам произвести ремонтные работы с применением автокрана, но без применения автовышки (подъемника). Выполняя указание, один из дробильщиков потерял равновесие и упал с высоты 3,5 м на бетонное основание установки. В результате падения он получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.
По мнению следствия, руководитель должен был и мог предвидеть возможность наступления тяжелых последствий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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