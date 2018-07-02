Житель Ленобласти заплатит 1 млн рублей штрафа за попытку дачи взятки

02.07.2018 12:33

Житель 47 региона признан виновным в совершении преступления по статье "дача взятки должностному лицу в крупном размере". В июне 2017 года мужчина предложил сотруднику службы судебных приставов денежное вознаграждение в размере 450 тысяч рублей "за совершение последним бездействия по некоторым исполнительным производствам", сообщает пресс-служба областного Следственного управления. Факт дачи взятки был зафиксирован, денежные средства изъяты, взяткодатель задержан.

Приговором суда Кудряшову назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей, с рассрочкой выплаты на 4 года 2 месяца по 20 тысяч рублей ежемесячно. Переданные в качестве взятки денежные средства конфискованы в доход государства.