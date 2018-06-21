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В Выборгском районе водитель микроавтобуса сбил семью с ребенком

21.06.2018 11:00

Skoraya largeВ среду в Выборгском районе один человек погиб и двое пострадали в результате наезда. ДТП произошло в 19:50 на 4 километре автодороги "подъезд к пос. Пушное". Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля Мерседес Sprinter сбил пешеходов, двигавшихся в попутном направлении по проезжей части ближе к правой обочине. В результате наезда 37-летний мужчина погиб на месте; 31-летняя женщина и двухлетняя девочка доставлены в Первомайскую больницу.

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