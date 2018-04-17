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Уволенных сотрудников УК по ЖКХ Выборгский суд восстановил на работе

17.04.2018 11:40

Gorodskoi Sud800x600Двух бывших сотрудников Управляющей компании по ЖКХ восстановили на работе по решению Выборгского городского суда. Как сообщили нам в городской прокуратуре, двое граждан обратились в суд с исковыми заявлениями к ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» о признании незаконным увольнения, о восстановлении на работе, о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и о компенсации морального вреда.

В ходе судебного заседания установлено, что работники были уведомлены о сокращении, однако им не были предложены имевшиеся вакантные должности - подсобного рабочего и уборщика территории.

Суд согласился с заключением прокурора о нарушении работодателем процедуры увольнения и восстановил их на работе. С работодателя в пользу работников должен быть взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и денежная компенсация морального вреда.

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