В выходные в Советском сбили двоих детей

16.04.2018 16:28

Два юных велосипедиста пострадали в ДТП в минувшие выходные в поселке Советском.

В субботу в 17:40 на улице Кирова под колеса "Рено" попал 11-летний мальчик. По данным Выборгского отдела ГИБДД, он ехал через дорогу на велосипеде вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда ребенок пострадал и был госпитализирован.В воскресенье аналогичный случай произошел на улице Садовой. В 5 часов вечера автомобилем "УАЗ" была сбита 10-летняя девочка на велосипеде. Наезд был совершен на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.