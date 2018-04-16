8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В Ленобласти еж пострадал от "травяного" пожара

16.04.2018 15:16

Ezh pozharВ Ленинградской области первой жертвой горящей травы едва не стал ёжик. Он выжил, но сильно опалил иголки. Зверька пытаются вылечить ветеринары токсовского центра помощи диким животным "Велес", сообщает online47.
"В результате поджога травы страдают животные и птицы. Некоторые из них в это время строят гнезда, делают кладки, другие в траве ищут корм. Выжигая траву, мы лишаем их дома, кормовой базы и потомства", - пытаются вразумить население зоозащитники.

Фото: vk.com/veles_spb

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Апреля 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»