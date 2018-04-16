В Ленобласти еж пострадал от "травяного" пожара
В Ленинградской области первой жертвой горящей травы едва не стал ёжик. Он выжил, но сильно опалил иголки. Зверька пытаются вылечить ветеринары токсовского центра помощи диким животным "Велес", сообщает online47.
"В результате поджога травы страдают животные и птицы. Некоторые из них в это время строят гнезда, делают кладки, другие в траве ищут корм. Выжигая траву, мы лишаем их дома, кормовой базы и потомства", - пытаются вразумить население зоозащитники.
Фото: vk.com/veles_spb
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