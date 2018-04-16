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Часы за 200 тысяч рублей украли из дачного дома выборгского пенсионера

16.04.2018 10:16

MVD LargeРедкие швейцарские часы похитили у жителя Выборга. Как сообщает Фонтанка.ру, 13 апреля пожилой мужчина обратился в полицию и сообщил, что из его дачного дома украдены швейцарские наручные часы Maurice Lacroix с черным ремешком и тремя циферблатами. Под одним из окон садовод нашел приставленную табуретку.

Часы Maurice Lacroix носят даже представители спецслужб Великобритании, говорится в сообщении. Правда, похищенную у выборжца модель можно отнести к недорогой линейке этого производителя. Стоит она около 200 тысяч рублей.

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