20-летний угонщик из Песочного приговорен к исправительным работам

16.04.2018 09:52

Выборгским городским судом вынесен приговор в отношении 20-летнего автоугонщика. В ноябре 2017 года молодой человек похитил с неохраняемой стоянки в пос. Песочном Выборгского района автомобиль «Ока», принадлежащий 83-летнему местному жителю. Материальный ущерб, понесенный пенсионером, оценили в 50 тысяч рублей.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде исправительных работ, которые он будет отбывать по месту жительства. При этом подсудимый должен будет возместить потерпевшему ущерб в размере стоимости похищенного автомобиля.