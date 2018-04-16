20-летний угонщик из Песочного приговорен к исправительным работам
Выборгским городским судом вынесен приговор в отношении 20-летнего автоугонщика. В ноябре 2017 года молодой человек похитил с неохраняемой стоянки в пос. Песочном Выборгского района автомобиль «Ока», принадлежащий 83-летнему местному жителю. Материальный ущерб, понесенный пенсионером, оценили в 50 тысяч рублей.
Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде исправительных работ, которые он будет отбывать по месту жительства. При этом подсудимый должен будет возместить потерпевшему ущерб в размере стоимости похищенного автомобиля.
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