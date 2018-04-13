Выборжец, подозреваемый в двойном убийстве, заключен под стражу 

13.04.2018 17:01

13 апреля 2018 года решением Выборгского городского суда 39-летний житель Выборга, подозреваемый в двойном убийстве, заключен под стражу.

По версии следствия, подозреваемый - владелец небольшого бизнеса в Выборге - на почве возникшего конфликта убил мужчину, который работал на его предприятии, а затем его брата, который случайно стал свидетелем убийства. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тела в пос. Лесогорский и погрузил в лодку с целью затопить ее вместе с трупами. Но по какой-то причине осуществить замысел ему не удалось, и 7 апреля дрейфующую по Вуоксе лодку, в которой лежали тела, обнаружили местные жители. Подозреваемый свою вину в совершенном преступлении отрицает.

Добавим, погибшие мужчины были трудовыми мигрантами.