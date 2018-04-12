В Выборгской межрайонной больнице находится мужчина, потерявший память

12.04.2018 13:32

Полиция пытается установить личность мужчины, которой находится на излечении в Выборгской межрайонной больнице.

9 апреля он был доставлен сюда машиной скорой помощи от торгового центра на углу Приморской и Гагарина. Назвать свое имя не может.

На вид мужчине примерно 30 лет, среднего телосложения, рост 176 см, волосы темные. Отдел уголовного розыска просит всех, кому что-либо известно о личности этого человека, сообщить об этом в дежурную часть по телефону 8 (81378) 3-03-07.