В Выборгской межрайонной больнице находится мужчина, потерявший память
Полиция пытается установить личность мужчины, которой находится на излечении в Выборгской межрайонной больнице.
9 апреля он был доставлен сюда машиной скорой помощи от торгового центра на углу Приморской и Гагарина. Назвать свое имя не может.
На вид мужчине примерно 30 лет, среднего телосложения, рост 176 см, волосы темные. Отдел уголовного розыска просит всех, кому что-либо известно о личности этого человека, сообщить об этом в дежурную часть по телефону 8 (81378) 3-03-07.
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