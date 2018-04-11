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В Советском пенсионерку связали и ограбили в собственном доме

11.04.2018 16:55

MVD LargeВ Выборгском районе Ленобласти полиция расследует разбой в частном доме. 10 апреля в поселке Советском неизвестный злоумышленник проник в частный дом, где связал электропроводом пожилую хозяйку, после чего похитил деньги и ювелирные изделия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главка. Примерно в 16:30 в садоводстве «Солнечное» преступник по строительным лесам поднялся на второй этаж частного дома и через незапертую дверь проник в помещение, где, угрожая ножом 59-летней хозяйке дома, электропроводом связал ее. После этого злоумышленник похитил 50 евро, 20 тысяч рублей, ювелирные изделия и скрылся. Общая сумма ущерба устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Преступника ищут.

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