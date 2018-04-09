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По факту ДТП на "Скандинавии" возбуждено уголовное дело

09.04.2018 09:53

Znak DTP800x600Один человек погиб, семь госпитализированы - итог ДТП, которое произошло 7 апреля около 6 утра на 137 километре автодороги «Скандинавия». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, женщина - водитель «Пежо», не справившись с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем «Вольво», который, в свою очередь, столкнулся с микроавтобусом «Форд». В результате одна из пассажирок микроавтобуса скончалась на месте, два водителя и пятеро пассажиров госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

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