ВИДЕО: пожар на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорске
В минувшее воскресенье, 1 апреля, в 7:05 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии. Производство расположено в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района. Горел склад готовой продукции.
Пожару был присвоен третий уровень сложности. К его ликвидации привлечено 73 человека и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
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