Погибший под Выборгом водитель "Хонды" был в машине один

02.04.2018 12:32

В Выборгском районе при столкновении "Хонды" с фурой погиб человек. Как мы уже сообщали, смертельное ДТП произошло сегодня в 7:15 на 128-м километре трассы "Скандинавия". Как рассказали нам в ГИБДД, автомобиль «Хонда», двигавшийся в направлении Петербурга, выехал на встречную полосу движения. Там кроссовер развернуло и вынесло прямо под грузовик. После столкновения «Хонда» получила сильнейшие повреждения, а ее 42-летний водитель погиб. В машине он был один. Мужчина за рулем фуры не пострадал.