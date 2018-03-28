Причиной пожара в порту стало короткое замыкание

28.03.2018 17:27

Предварительной причиной пожара в здании порта на Южном Валу названо замыкание электропроводки. Об этом нам сообщили в Управлении МВД России на водном транспорте по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается ущерб".

Напомним, сегодня утром произошло возгорание в здании порта на улице Южный Вал - в помещении линейного пункта транспортной полиции. Сообщение о пожаре поступило около половины девятого. Ликвидировать его огнеборцам удалось в течение получаса. Никто не пострадал.