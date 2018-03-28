Причиной пожара в порту стало короткое замыкание
Предварительной причиной пожара в здании порта на Южном Валу названо замыкание электропроводки. Об этом нам сообщили в Управлении МВД России на водном транспорте по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается ущерб".
Напомним, сегодня утром произошло возгорание в здании порта на улице Южный Вал - в помещении линейного пункта транспортной полиции. Сообщение о пожаре поступило около половины девятого. Ликвидировать его огнеборцам удалось в течение получаса. Никто не пострадал.
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