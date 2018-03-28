Сегодня утром на "Скандинавии" в ДТП пострадали восемь человек

28.03.2018 11:26

Восемь человек пострадали в ДТП на Скандинавии. Авария произошла примерно в 05:10 в районе поселка Рощино. Как сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Тойоты» выехала на встречную полосу движения. Там машина столкнулась с «Мерседесом», а затем по касательной с Chevrolet и Opel. В результате водитель «Тойоты» получила тяжелые травмы. Пострадали также водитель и шесть пассажиров «Мерседеса». По факту ДТП проводится проверка.