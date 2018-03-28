ВИДЕО: в здании выборгского порта сегодня произошёл пожар

28.03.2018 10:58

Утро в Выборге началось с тревожных новостей. Горело здание порта на Южном валу. Возгорание произошло в помещениях, где располагается линейный пункт транспортной полиции. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного пожарной охраны около половины девятого. На месте происшествия работали смены 52 и 53 пожарных частей. Ликвидировать пожар удалось в течение получаса. Никто не пострадал. По факту происшествия ведется дознание, которое установит, что стало причиной возгорания.

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