ВИДЕО: в здании выборгского порта сегодня произошёл пожар
Утро в Выборге началось с тревожных новостей. Горело здание порта на Южном валу. Возгорание произошло в помещениях, где располагается линейный пункт транспортной полиции. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного пожарной охраны около половины девятого. На месте происшествия работали смены 52 и 53 пожарных частей. Ликвидировать пожар удалось в течение получаса. Никто не пострадал. По факту происшествия ведется дознание, которое установит, что стало причиной возгорания.