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ВИДЕО: в здании выборгского порта сегодня произошёл пожар

28.03.2018 10:58

POZHAR28 03 2018Утро в Выборге началось с тревожных новостей. Горело здание порта на Южном валу. Возгорание произошло в помещениях, где располагается линейный пункт транспортной полиции. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного пожарной охраны около половины девятого. На месте происшествия работали смены 52 и 53 пожарных частей. Ликвидировать пожар удалось в течение получаса. Никто не пострадал. По факту происшествия ведется дознание, которое установит, что стало причиной возгорания.

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