В Ленинградской области бесследно исчез контрактник из Каменки
По пути из Приозерского района в Выборгский пропал военнослужащий контрактной службы.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 24 марта в полицию Приозерского района обратилась 41-летняя жительница поселка Суходолье. Женщина просит найти своего 22-летнего сына, который 16 марта отправился из дома на автобусе к месту службы в поселке Каменка, но по дороге пропал. В Петербург он приехал на Северный вокзал (станция метро Девяткино), а в Каменку должен был уехать с автовокзала на станции метро Парнас. Молодой человек был одет в гражданскую одежду, при себе имел рюкзак, в котором находились ноутбук, зарядное устройство, личные вещи.
Последний раз женщина созванивалась с сыном 16 марта в 14 часов, когда он еще был в пути.
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