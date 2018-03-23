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В Петербурге будут судить сотрудника Пулково, обвиняемого в крушении пассажирского трапа

23.03.2018 11:45

Sledstvenniy Komitet800x600В Санкт-Петербурге предстанет перед судом второй фигурант по уголовному делу о крушении трапа в аэропорту Пулково. Он обвиняется в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования и выпуск его в эксплуатацию, что повлекло гибель малолетнего ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Как установлено следствием, в июле 2017 года сотрудник аэропорта, действуя в нарушение должностной инструкции, не произвел закупку новой посадочной площадки пассажирского трапа, как того требует инструкция завода-производителя. Вместо этого он направил старую, изношенную и не предназначенную к ремонту деталь на участок механических работ, где на нее был установлен самодельный аналог опорной оси, не соответствующий конструкции завода-производителя. А после этого дал распоряжение установить отремонтированную посадочную площадку на трап и выпустить его в эксплуатацию.
В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Напомним, что 28 сентября 2017 года в аэропорт Пулково прибыло воздушное судно, при выходе пассажиров с борта на самоходный пассажирский трап произошло повреждение оси поворота посадочной площадки, в результате чего выдвижной пролет трапа обрушился, что привело к падению на асфальтовое покрытие с высоты более трех метров двух пассажиров женщины 1973 г.р. с полуторогодовалой внучкой.

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