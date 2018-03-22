В Выборге лжетеррористы "заминировали" здание Управления МВД
Здание управления МВД по Выборгскому району заминировано – такое сообщение поступило сегодня в дежурную часть УМВД. Телефонный звонок раздался в 14:09. Звонившим, судя по голосу, был ребёнок. Всех сотрудников срочно эвакуировали. Территорию оцепили. Здание было проверено специалистами с привлечением служебной собаки. Взрывных устройств не обнаружено. Спустя час полицейские вернулись на свои рабочие места.
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