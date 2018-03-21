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Выборгский суд вынес приговор водителю такси

21.03.2018 12:27

Znak Skolzkaya DorogaВыборгским городским судом Ленинградской области вынесен приговор 53-летнему таксисту, по вине которого получила тяжелые травмы женщина-пассажир.
ДТП произошло 27 марта 2016 года в 10 часов вечера на автодороге «Подъезд к Брусничное».
Как нам сообщили в Выборгской прокуратуре, «водитель такси, выполняя заказ, не учел сложные дорожные и метеорологические условия; перевозил пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости…». На обледеневшей дороге мужчина потерял контроль на управлением, в результате чего «Рено Логан» вылетел с дороги и опрокинулся. Пассажирка получила телесные повреждения, квалифицированные как «тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни».
Подсудимый свою вину не признал, указал на плохую работу дорожных служб, указал, что скоростной режим не нарушал; ограничительные знаки были выставлены после ДТП; потерпевшая сама отстегнула ремень безопасности во время следования.
Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы, указав, что вина подсудимого в совершении преступления подтверждается собранными по делу доказательствами.
Суд согласился с этой позицией, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 2 года с лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев.

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