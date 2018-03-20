В Выборгском районе водитель "Жигулей" насмерть сбил велосипедиста

20.03.2018 16:32

В минувшее воскресенье, 18 марта, в Выборгском районе в ДТП погиб человек. Авария произошла в 10:45 на автодороге Огоньки - Стрельцово. По данным Выборгского отдела ГИБДД, водитель вазовской "пятерки" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 51-летнего велосипедиста. В результате происшествия тот скончался на месте.