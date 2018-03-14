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Обвиненного за наркотики жителя Выборга возмутил суровый приговор

14.03.2018 16:43

Gorodskoi Sud800x600За незаконное хранение наркотиков выборжца приговорили к колонии общего режима. Обвинительный приговор вынес Выборгский городской суд. Установлено, что 39-летний мужчина в апреле 2017 года приобрел для личного употребления смесь, содержащую наркотическое средство в крупном размере. Запрещенное вещество он хранил при себе, пока его не обнаружили и изъяли полицейские в ходе личного досмотра. Подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. При этом у задержанного уже имелась не снятая и непогашенная судимость за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина.С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 14 000 рублей. Осужденный посчитал такой приговор суровым и подал апелляционную жалобу.

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