Источником черного снега в Гаврилово стал щебёночный завод

14.03.2018 11:19

Причину появления «черного снега» возле поселка Гаврилово в Выборгском районе устанавливает областной Госэконадзор. Напомним, 12 марта на экологические проблемы пожаловались пользователи соцсетей и выложили там соответствующие фотографии. Специалисты комитета государственного экологического надзора выехали на место и обследовали указанную территорию. По предварительным результатам проверки, источником загрязнения является расположенный в посёлке щебёночный завод.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Виновные лица будут привлечены к ответственности.