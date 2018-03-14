Источником черного снега в Гаврилово стал щебёночный завод
Причину появления «черного снега» возле поселка Гаврилово в Выборгском районе устанавливает областной Госэконадзор. Напомним, 12 марта на экологические проблемы пожаловались пользователи соцсетей и выложили там соответствующие фотографии. Специалисты комитета государственного экологического надзора выехали на место и обследовали указанную территорию. По предварительным результатам проверки, источником загрязнения является расположенный в посёлке щебёночный завод.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Виновные лица будут привлечены к ответственности.
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