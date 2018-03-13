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Пьяного дачного вора задержали на месте преступления

13.03.2018 11:05

MVD LargeВ Выборге задержали дачного вора. Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 11 марта наряд вневедомственной охраны получил информацию, что в частном доме в садоводстве «Цветущий мыс» сработала сигнализация. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии обнаружили разбитое окно. Злоумышленника задержали с поличным. Установлено, что подозреваемый разбил молотком окно дома и проник в помещение, после чего приготовил к выносу телевизор и другие ценные вещи. При этом выпил имеющиеся в доме алкогольные напитки. Возбуждено уголовное дело. Добавим, 35-летний задержанный ранее был судим по статьям о краже и незаконном хранении наркотиков.

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