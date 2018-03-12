В Выборге автоледи сбила пенсионерку "задним ходом"

12.03.2018 16:58

В минувшую субботу в Выборге в ДТП пострадала женщина-пешеход. По данным местного отдела ГИБДД, наезд при движении задним ходом совершила 31-летняя женщина за рулем "Мазды". Это произошло в 13:30 на ул. Приморской, у дома № 3. В результате 68-летняя женщина получила травмы.

На "скорой" пострадавшую доставили в Выборгскую межрайонную больницу, где оказали медицинскую помощь и рекомендовали амбулаторное лечение.