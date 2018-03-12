В Выборге 19-летняя девушка убила подругу ножом
Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили выборгские следователи. Трагедия произошла 7 марта в квартире одного из жилых домов в Одесском переулке. Как сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ, в ходе ссоры 19-летняя девушка ударила свою 27-летнюю подругу ножом в грудь. После этого она вызвала скорую помощь и пыталась оказать пострадавшей первую помощь. Но от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
В ходе допроса девушка полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.
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