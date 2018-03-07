В Выборге на месте пожара в бывшей бане был задержан бездомный

07.03.2018 15:21

Два дома горели сегодня в центре Выборга. Сообщение о пожаре поступило спасателям в два часа ночи. Пламенем были объяты строения на ул. Васильева, 11 и в Ржевском переулке, 7. Это жилой дом и неэксплуатируемое здание бывшей бани.

По вызову прибыли сотрудники 52 и 53 пожарных частей из Выборга, а также огнеборцы из Высоцка. Локализовать очаг огня им удалось только к шести утра. А проливка зданий продолжалась ещё несколько часов. В результате пожара значительно повреждена кровля дома в Ржевском переулке, выгорел его второй этаж. Пострадали квартиры в соседнем доме. Четырёх жильцов поначалу разместили в городском Доме культуры, обеспечили их питанием, - сообщили нам в районной администрации. Решается вопрос о предоставлении им временного жилья. Кстати, буквально на днях должен был состояться конкурс по выбору подрядчика для консервации здания бывшей бани. Сейчас необходимо внести коррективы в разработанную документацию с учётом новых обстоятельств и уже тогда проводить конкурсные процедуры.

Добавим, на месте пожара было задержано лицо без определённого места жительства. Его доставили в дежурную часть районного УМВД. Мужчина рассказал, что минувшей ночью спал в доме на Ржевском. При этом уверял, будто не разводил огонь. По некоторым данным, в помещении, кроме него, находилось ещё два человека. Эта информация проверяется, причины произошедшего устанавливаются.