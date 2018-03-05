Около 2 тонн продуктов изъято в пограничных пунктах пропуска в феврале
В феврале в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленобласти инспекторы Управления Россельхознадзора пресекли 150 попыток незаконного ввоза пассажирами и туристами продуктов животного происхождения.
Так, на границе с Финляндией и Эстонией в МАПП «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород» и в международном аэропорту Пулково обнаружено и изъято 192 килограмма рыбы и рыбной продукции, 166 килограммов мясных и 1 533 килограмма молочных продуктов, а также 63 килограмма яиц и 6 килограммов меда.
Причиной изъятия 1 961 килограмма продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - продукция ввозилась без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без сопровождения ветеринарным сертификатом и разрешением Россельхознадзора на ввоз. Продукция возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
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