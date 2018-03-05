8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Около 2 тонн продуктов изъято в пограничных пунктах пропуска в феврале

05.03.2018 16:38

RosselkhoznadzorВ феврале в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленобласти инспекторы Управления Россельхознадзора пресекли 150 попыток незаконного ввоза пассажирами и туристами продуктов животного происхождения.
Так, на границе с Финляндией и Эстонией в МАПП «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород» и в международном аэропорту Пулково обнаружено и изъято 192 килограмма рыбы и рыбной продукции, 166 килограммов мясных и 1 533 килограмма молочных продуктов, а также 63 килограмма яиц и 6 килограммов меда.
Причиной изъятия 1 961 килограмма продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - продукция ввозилась без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без сопровождения ветеринарным сертификатом и разрешением Россельхознадзора на ввоз. Продукция возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»