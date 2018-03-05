Мужчину задержали по подозрению в разбое

05.03.2018 12:20

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники полиции по горячим следам задержали гражданина, подозреваемого в разбойном нападении на водителя.

2 марта 2018 года в местное Управление МВД поступило сообщение от 27-летнего мужчины. Он сообщил, что на дороге Климово – Красносельское пассажир автомобиля, угрожая ножом водителю, потребовал передать ему деньги, но, встретив активное сопротивление, с места происшествия скрылся.

В ходе патрулирования у пос. Климово сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний гражданин. Мужчина арестован сроком на десять суток.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".