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12-летняя выборжанка умерла во сне

05.03.2018 10:57

Sledstvenniy Komitet800x600В Выборге девочка-подросток умерла во сне. Об этом сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ. По предварительным данным, в пятницу девочка на плохое самочувствие не жаловалась, вечером легла спать. Утром 3 марта родственники нашли ее мертвой. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, опросили родственников. Ведутся необходимые действия, направленные на установление причины смерти и других обстоятельств произошедшей трагедии.

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