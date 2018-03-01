Рыболовный клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей

01.03.2018 11:09

За захват земель Северо-Западного лесничества рыболовам-любителям назначили штраф. Ленинградский областной суд оставил в силе постановление комитета Госэконадзора Ленобласти и решение Выборгского городского суда о привлечении «Водно-моторного рыболовного клуба» к ответственности. Установлено, что организация незаконно огородила участок на берегу залива неподалеку от Высоцка, возвела там несколько строений и линию электропередачи, организовала контрольно-пропускной пункт. Изначально постановлением Комитета госэконадзора рыболовному клубу назначили штраф на сумму 250 000 рублей, но во время разбирательства она снизилась до 100 тысяч.