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Рыболовный клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей

01.03.2018 11:09

ECOnadzorЗа захват земель Северо-Западного лесничества рыболовам-любителям назначили штраф. Ленинградский областной суд оставил в силе постановление комитета Госэконадзора Ленобласти и решение Выборгского городского суда о привлечении «Водно-моторного рыболовного клуба» к ответственности. Установлено, что организация незаконно огородила участок на берегу залива неподалеку от Высоцка, возвела там несколько строений и линию электропередачи, организовала контрольно-пропускной пункт. Изначально постановлением Комитета госэконадзора рыболовному клубу назначили штраф на сумму 250 000 рублей, но во время разбирательства она снизилась до 100 тысяч.

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