В Выборге водитель сбил женщину и скрылся

28.02.2018 17:05

Во вторник в Южном микрорайоне была сбита женщина. Водитель скрылся. ДТП произошло 27 февраля около часу дня в Таможенном проезде. По данным Выборгского отдела ГИБДД, 55-летняя выборжанка получила телесные повреждения.

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