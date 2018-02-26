500 литров солярки вылилось из опрокинувшегося бензовоза
Под Выборгом бензовоз съехал в кювет и опрокинулся, сообщает управление МЧС по Ленобласти. Авария произошла 25 февраля около шести часов вечера недалеко от поселка Пихтовое. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет.
В результате ДТП произошел разлив почти 500 литров дизельного топлива. После того как бензовоз был поставлен на колёса, специалисты приступили к сбору разлившейся солярки.
Угрозы масштабного загрязнения и опасности для населения нет, говорится в сообщении.
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