500 литров солярки вылилось из опрокинувшегося бензовоза

26.02.2018 11:09

Под Выборгом бензовоз съехал в кювет и опрокинулся, сообщает управление МЧС по Ленобласти. Авария произошла 25 февраля около шести часов вечера недалеко от поселка Пихтовое. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет.

В результате ДТП произошел разлив почти 500 литров дизельного топлива. После того как бензовоз был поставлен на колёса, специалисты приступили к сбору разлившейся солярки.

Угрозы масштабного загрязнения и опасности для населения нет, говорится в сообщении.