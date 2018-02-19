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В Выборгском районе инспектор ГИМС снял со льда двух детей

19.02.2018 11:39

Andrey MolochnikovВ минувшую субботу в 14:32 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленобласти поступил сигнал о том, что на Финском заливе, в районе посёлка Вязы, оказались отрезанными от берега двое подростков - мальчик и девочка. К счастью, недалеко от места происшествия патрулировал акваторию инспектор ГИМС Андрей Молочников. Получив сигнал, он на своем аэроботе направился к предполагаемому месту нахождения ребят и вскоре обнаружил их на островке. По словам инспектора, "дети сказали, что вышли из посёлка Вязы и решили дойти до острова. Фарватер был замёрзший, и они легко через него перебрались, а когда пошли обратно, то увидели, что прошел ледокол и расчистил фарватер. Они кораблю вслед руками пытались махать, но тот далеко ушёл и не увидел подростков. Пришлось им родителям звонить, сознаваться в том, что случилось. Ну а родители уже позвонили спасателям». Инспектор оперативно доставил детей ожидавшим их на берегу родителям. Вся спасательная операция заняла менее часа.
Главное управление МЧС России по Ленинградской области убедительно призывает проводить беседы со своими детьми о недопустимости самостоятельного выхода на акватории замёрзших водоёмов. Лёд может проломиться под ногами в любой момент, а попадание в холодную воду и страх не позволят позвать на помощь.

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