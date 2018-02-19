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Расследуется дело о столкновении поезда "Ласточка" и автобуса

19.02.2018 10:03

Lastochka Avtobus190218В уголовном деле о столкновении электрички "Ласточка" и автобуса на переезде под Рощино появилось двое подозреваемых. Об этом сообщает Оnline47 со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по СЗФО.
По уголовному делу, расследуемому по статье "халатность", задержан дежурный по станции Зеленогорск. Второй подозреваемый – дежурная по переезду. Она допрошена в рамках расследования дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Потерпевшим по делу признан водитель автобуса. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
"В ходе допроса он показал, что проехал на переезд при разрешающем сигнале светофора, однако перед ним закрыли шлагбаумы, в связи с чем он не смог выехать с переезда", - сообщили в Следственном комитете.
Авария на переезде произошла в субботу. Следователи уже восстановили цепочку событий.
"При въезде на железнодорожный переезд 56-го км 5 пикета железнодорожного полотна перегона Зеленогорск – Рощино пассажирского автобуса марки MAN перед ним поднялись плиты устройства заграждения переезда, а также опустились шлагбаумы, которые не позволили транспортному средству покинуть переезд. В автобусе находилось 15 пассажиров, которым удалось покинуть транспортное средство до столкновения. Никто не пострадал", - рассказали в Следственном комитете.

Фото: vk.com/vyborg_interesting

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