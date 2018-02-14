Жительницу Рощино, убившую свою бабушку, будут лечить психиатры

14.02.2018 10:41

Девушка, изгонявшая бесов из своей бабушки, отправлена в психиатрическую больницу. Дело в отношении 19-летней жительницы пос. Рощино слушалось в Выборгском суде.

Как сообщили нам в городской прокуратуре, девушка нанесла пожилой женщине не менее 86 ударов ножом. Это произошло в мае минувшего года в квартире, где проживали бабушка с внучкой. От полученных ранений потерпевшая скончалась. А подсудимая подожгла квартиру и скрылась. Спустя короткое время её задержали. Девушка рассказала, что изгоняла из бабушки бесов.

Согласно проведённой экспертизе, она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жительницы Рощино. В психиатрическом стационаре ей предстоит провести как минимум полгода.

Стоит отметить, что пять лет назад мать подсудимой убила своего сожителя на глазах у дочери.