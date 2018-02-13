13.02.2018 11:39

Хулиганы забросали камнями поезд в Выборгском районе. Это произошло на железнодорожной станции Попово. Диспетчер сообщила в дежурную часть линейного отдела МВД о том, что неизвестные повредили стёкла в пригородном поезде сообщением Выборг - Санкт-Петербург. Сотрудники транспортной полиции задержали двух жителей Северной столицы - 17 и 20 лет. Как оказалось, после распития горячительных напитков молодые люди решили повеселиться, бросая камни в прибывающие на станцию электропоезда. За повреждение чужого имущества в отношении них составлены административные протоколы. А старшему из вандалов придётся, кроме того, ответить за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного.