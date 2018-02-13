Два вандала побили камнями стекла в пригородном поезде Выборг - Санкт-Петербург
Хулиганы забросали камнями поезд в Выборгском районе. Это произошло на железнодорожной станции Попово. Диспетчер сообщила в дежурную часть линейного отдела МВД о том, что неизвестные повредили стёкла в пригородном поезде сообщением Выборг - Санкт-Петербург. Сотрудники транспортной полиции задержали двух жителей Северной столицы - 17 и 20 лет. Как оказалось, после распития горячительных напитков молодые люди решили повеселиться, бросая камни в прибывающие на станцию электропоезда. За повреждение чужого имущества в отношении них составлены административные протоколы. А старшему из вандалов придётся, кроме того, ответить за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного.
Более старые статьи:
- ВИДЕО: губернатор 47 региона соболезнует семьям погибших при крушении самолета АН-148
- 19 тонн пекинской капусты, на поверку оказавшейся не каучуком, уничтожат
- В центре Выборга задержали мужчину, воевавшего с иномарками
- Возле Южного рынка найден труп
- ВИДЕО: смерть подростка комментирует выборгский следователь
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Выборжанка осуждена за кражу
- Полицией штата Аризона были освобождены 53 нелегальных иммигранта из Мексики, насильно удерживаемых в одном из домов Феникса
- Под Выборгом задержали крупную партию наркотиков
- В штате Красносельской школы прокурор обнаружил библиотекаря-невидимку
- В Выборгском районе в 2008-м году в ДТП погибли 97 человек