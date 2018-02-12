Возле Южного рынка найден труп
12.02.2018 09:40
Труп мужчины обнаружили прохожие воскресным утром в районе Южного рынка в Выборге. На вид погибшему около 30 лет. Одна из версий произошедшего - убийство.
Труп мужчины обнаружили прохожие воскресным утром в районе Южного рынка в Выборге. На вид погибшему около 30 лет. Одна из версий произошедшего - убийство.
|
Февраля 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
10:31 ВИДЕО: в Выборгском районе подсчитают диких животных
10:24 ВИДЕО: завершен прием заявок на включение в программу «Комфортная среда»
10:13 Дрозденко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье
10:09 Сборная Хорватии по футболу выбрала Выборгский район
09:31 Ленобласть окажет помощь семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой