В Перово таксист сбил пешехода и уехал

09.02.2018 10:44

В поселке Перово Выборгского района под колесами автомобиля пострадала женщина. ДТП произошло 7 февраля в 10 часов вечера. По данным Выборгского отдела ГИБДД, "неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом совершил наезд на женщину, после чего оставил место ДТП. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.В течении суток личность шофёра была установлена, им оказался водитель одной из городских служб такси.