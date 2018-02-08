На улице Батарейной водитель "Тойоты" не сумел разминуться с деревом
В Выборге в ДТП пострадал человек. Авария произошла во вторник, 6 февраля. По данным местного отдела ГИБДД, в 18:35 на улице Батарейной, у дома № 1 автомобиль "Тойота Королла" вылетел с проезжей части и врезался в дерево. За рулем был 26-летний водитель. По мнению инспекторов дорожной полиции, молодой человек не справился с управлением.
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