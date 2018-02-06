Задержан подозреваемый в ограблении директора выборгской турфирмы

06.02.2018 15:41

В Выборге раскрыто ограбление директора турфирмы. Напомним, в середине января неизвестный злоумышленник вырвал сумку из рук женщины-предпринимателя и скрылся. В сумке было 700 тысяч рублей, принадлежащих турфирме, 15 тысяч рублей личных денег, а также мобильный телефон, банковские карты и паспорт. Впоследствии в мусорном контейнере на проспекте Ленина нашли сумку с документами, но денег в ней не было. По подозрению в грабеже задержан 26-летний житель Выборгского района. По данным регионального Главка, сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый знал о том, что женщина ежедневно в определённое время осуществляет в банке инкассацию денежных средств. Мужчина заключен под стражу.